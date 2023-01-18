Армия РФ выпустила более двух десятков снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и линии электропередач

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 18 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Никопольщина снова страдала от вражеских ударов. Россияне трижды накрыли район огнем из тяжелой артиллерии", - отметил он.

По его словам, более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две общины - Марганецкую и Красногригорьевскую.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Повреждены дома и линии электропередач. Последствия вражеских обстрелов еще уточняются.

Напомним, накануне под огонь попали три общины Днепропетровской области - Покровская, Никопольская и Красногригорьевская. Туда враг направил более 20 снарядов.