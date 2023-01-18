- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ выпустила более двух десятков снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и линии электропередач
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 18 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Никопольщина снова страдала от вражеских ударов. Россияне трижды накрыли район огнем из тяжелой артиллерии", - отметил он.
По его словам, более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две общины - Марганецкую и Красногригорьевскую.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Повреждены дома и линии электропередач. Последствия вражеских обстрелов еще уточняются.
Напомним, накануне под огонь попали три общины Днепропетровской области - Покровская, Никопольская и Красногригорьевская. Туда враг направил более 20 снарядов.