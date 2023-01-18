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Руководство МВД летело в одну из "горячих" точек, - ОП
Руководство Министерства внутренних дел, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, летело в одну из "горячих" точек, где идут боевые действия.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге.
"Цель (полёт, - ред.) - по делам, в одну из точек, можно так сказать, горячих, которые есть у нас в стране. Туда направлялся министр внутренних дел", - отметил он.
По его словам, всего на борту вертолета находились 9 человек, все они погибли.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что следователи и эксперты работают на месте происшествия, проводятся безотлагательные следственные действия.
"По состоянию на данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", - сообщил он.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что поручил создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии в Броварах.
Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет .
По информации Национальной полиции, в Броварах в результате падения вертолета ГСЧС погибло руководство МВД : министр, его первый заместитель и госсекретарь. Всего известно о 18 погибших, из них – 3 детей.