Керівництво МВС летіло в одну з "гарячих" точок, — ОП

Керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке загинуло внаслідок падіння гелікоптера у Броварах, летіло в одну з "гарячих" точок, де йдуть бойові дії.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

"Мета (польоту, - ред.) - у справах, в одну з точок, можна так сказати, гарячих, які є у нас в країні. Туди прямував міністр внутрішніх справ", - зазначив він.

За його словами, всього на борту гелікоптера перебувало 9 осіб, всі вони загинули.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що слідчі та експерти працюють на місці події, проводяться невідкладні слідчі дії.

"Станом на зараз ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", - повідомив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що доручив створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії у Броварах.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил.

За інформацією Національної поліції, у Броварах внаслідок падіння гвинтокрила ДСНС загинуло керівництво МВС: міністр, його перший заступник та держсекретар. Всього відомо про 18 загиблих, з них - 3 дітей.