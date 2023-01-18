Под Львовом произошло масштабное ДТП: более 30 пострадавших

Вечером 17 января в селе Гамалеевка Львовской произошла масштабная авария с участием автобуса и грузовика, в результате чего пострадали более 30 человек. Два человека – в тяжелом состоянии.

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Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров.

"Точную цифру пострадавших пока назвать не могу, поскольку 21 человек в медучреждения доставили каретами скорой медицинской помощи, еще ориентировочно 10 человек помогли доставить люди, которые проезжали мимо места аварии", - отметил Козицкий.

Глава Львовской области добавил, что правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, также решается вопрос правовой квалификации происшествия.