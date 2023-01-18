Уряд призначив тимчасово виконуючого обов’язки міністра внутрішніх справ замість загиблого Монастирського

Уряд призначив голову Національної поліції України Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

"Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил.

Внаслідок цього інциденту загинуло керівництво МВС. Серед загиблих міністр внутрішнх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Наразі СБУ розпочала провадження за фактом падіння гелікоптера та розглядає декілька версій трагедії. Серед них: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.