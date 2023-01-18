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Правительство назначило временно исполняющего обязанности министра внутренних дел вместо погибшего Монастырского
Правительство назначило главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
По его словам, после обсуждения с Парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства.
"Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - отметил Шмигаль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет . В результате этого инцидента погибло руководство МВД. Среди погибших министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
В настоящее время СБУ начала производство по факту падения вертолета и рассматривает несколько версий трагедии. Среди них: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.