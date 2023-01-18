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Правительство назначило временно исполняющего обязанности министра внутренних дел вместо погибшего Монастырского

Правительство назначило временно исполняющего обязанности министра внутренних дел вместо погибшего Монастырского

Правительство назначило главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, после обсуждения с Парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства.

"Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - отметил Шмигаль.

Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и жилым домом упал вертолетВ результате этого инцидента погибло руководство МВД. Среди погибших министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

В настоящее время СБУ начала производство по факту падения вертолета и рассматривает несколько версий трагедии. Среди них: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Автор:
Светлана Манько