Зеленський запропонував Раді кандидатуру на посаду голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого зареєстрував у Верховній Раді подання (№8425) про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України (СБУ).

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Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

"Відповідно до пункту 14 частини першої статті 106 Конституції України вношу подання про призначення В. Малюка на посаду Голови Служби безпеки України. На пленарному засіданні Верховної Ради України представлятиму це подання особисто", — йдеться в документі.

Наразі Малюк обіймає посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ відповідно до указу президента №504/2022 від 18 липня 2022 року.

Нагадаємо, у міністерствах та структурах планувалися кадрові перестановки. Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію про те, що міністра оборони Олексія Резнікова планують перевести на посаду голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, нинішнього начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова — на посаду міністра оборони. Тоді ж він повідомив, що Малюка можуть призначити головою СБУ.

Проте вранці 6 лютого Арахамія поінформував, що кадрових ротацій у сфері оборони поки що не буде, але очікуються призначення глав МВС та СБУ.