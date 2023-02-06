Зеленский предложил Раде кандидатуру на должность главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля зарегистрировал в Верховной Раде представление (№8425) о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины (СБУ).

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Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

"Соответственно пункту 14 части первой статьи 106 Конституции Украины вношу представление о назначении В. Малюка на должность Главы Службы безопасности Украины. На пленарном заседании Верховной Рады Украины буду представлять это представление лично", — говорится в документе.

В настоящее время Малюк занимает должность временно исполняющего обязанности главы СБУ в соответствии с указом президента №504/2022 от 18 июля 2022 года.

Напомним, в министерствах и структурах планировались кадровые перестановки. Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что министра обороны Алексея Резникова планируют перевести на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, нынешнего начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова - на должность министра обороны. Тогда же он сообщил, что Малюка могут назначить главой СБУ.

Однако утром 6 февраля Арахамия проинформировал, что кадровых ротаций в сфере обороны пока не будет, но ожидаются назначения глав МВД и СБУ.