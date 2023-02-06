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Шмыгаль предложил Раде назначить Клименко главой МВД
Премьер-министр Денис Шмыгаль 6 февраля внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.
Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.
В настоящее время, согласно решению Кабмина, Клименко исполняет обязанности министра внутренних дел.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, накануне Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде представление (№8425) о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины (СБУ). Он также выполняет обязанности главы СБУ.
Напомним, 18 января в Броварах, рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В результате этого инцидента погибло руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.