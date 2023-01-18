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В Броварах рядом с детским садом упал вертолет, есть пострадавшие (ФОТО)
В Броварах Киевской области 18 января на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Выясняем данные о пострадавших и обстоятельства. ГСЧС и все службы уже на месте", - отметил он.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба уточнил, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие", - отметил он.
Местный сайт "Трибуна-Бровары" опубликовал фото с места трагедии.
Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома. По состоянию на 17 января там погибли 45 человек, из них 6 детей.