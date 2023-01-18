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Захватчики обстреляли объект критической инфраструктуры и жилые дома Херсонской области
Российские оккупационные войска в течение суток 17 января 76 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские захватчики 83 раза атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметил Янушевич.
По его словам, Херсон россияне обстреляли 26 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, что российские оккупационные войска 17 января обстреляли предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.
Напомним, оккупанты в течение суток 16 января 102 раза открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов один человек погиб, два жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.