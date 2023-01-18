Захватчики обстреляли объект критической инфраструктуры и жилые дома Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 17 января 76 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 83 раза атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметил Янушевич.

По его словам, Херсон россияне обстреляли 26 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, что российские оккупационные войска 17 января обстреляли предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Напомним, оккупанты в течение суток 16 января 102 раза открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов один человек погиб, два жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.