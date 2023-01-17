Кількість загиблих від удару по дому у Дніпрі зросла до 45

За уточненою інформацією у Дніпрі внаслідок влучення російської ракети по житловому будинку загинули 45 людей, з них 6 дітей.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них шестеро дітей", - написав Резніченко у Telegram.

Раніше повідомлялося про 44 загиблих, зокрема п'ятьох дітей, і 79 поранених.

Нагадаємо, що у Дніпрі 17 січня завершили рятувально-пошукові роботи на місці російського ракетного удару по багатоповерховому будинку.