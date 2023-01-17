Количество погибших от удара по дому в Днепре возросло до 45

По уточненной информации в Днепре в результате попадания российской ракеты по жилому дому погибли 45 человек, из них 6 детей.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них шесть детей", - написал Резниченко в Telegram.

Ранее сообщалось о 44 погибших, в том числе пятерых детей, и 79 раненых.

Напомним, что в Днепре 17 января завершили спасательно-поисковые работы на месте российского ракетного удара по многоэтажному зданию.