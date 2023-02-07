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Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюка
Генерал-майор Василий Малюк официально возглавил Службу безопасности Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За его назначение проголосовали 324 народных депутата. Также на голосовании присутствовал президент Украины, который в своем выступлении призвал народных депутатов голосовать за Василия Малюка.
Василий Малюк до назначения на должность главы СБУ был исполняющим обязанности главы СБУ после отстранения Ивана Баканова в июле 2022 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Малюк окончил Национальную академию СБУ по специальности правоведение. С 2000-х он приступил к военной службе в органах государственной безопасности.
Также новый глава СБУ является участником боевых действий, имеет награду президента "За участие в Антитеррористической операции".
Напомним, что Шмигаль предложил Раде назначить Клименко главой МВД.