Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюка

Генерал-майор Василий Малюк официально возглавил Службу безопасности Украины.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За его назначение проголосовали 324 народных депутата. Также на голосовании присутствовал президент Украины, который в своем выступлении призвал народных депутатов голосовать за Василия Малюка.

Василий Малюк до назначения на должность главы СБУ был исполняющим обязанности главы СБУ после отстранения Ивана Баканова в июле 2022 года.

Малюк окончил Национальную академию СБУ по специальности правоведение. С 2000-х он приступил к военной службе в органах государственной безопасности.

Также новый глава СБУ является участником боевых действий, имеет награду президента "За участие в Антитеррористической операции".

Напомним, что Шмигаль предложил Раде назначить Клименко главой МВД.