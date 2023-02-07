Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка

Верховна Рада України офіційно призначила Ігоря Клименко Міністром внутрішніх справ, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідну постанову проголосували 321 народних депутатів. Представляв Клименка прем’єр - міністр України, який раніше пропонував Раді призначити його головою МВС.

З жовтня 2017 року Клименко перебував на посаді заступника Голови Національної поліції України — начальника Департаменту кадрового забезпечення, а з березня 2018 — став заступником Голови Націальної поліції України.

З вересня 2019 року став головою Національної поліції України.

Вже з січня 2023 року — уряд призначив Ігоря Клименка заступником Міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків Міністра внутрішніх справ після загибелі керівництва міністерства в авіакатастрофі в Броварах.

Нагадаємо, що 18 січня керівництво Міністерства внутрішніх справ загинуло внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.