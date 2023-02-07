Рада назначила на должность министра внутренних дел Игоря Клименко

Верховная Рада Украины официально назначила Игоря Клименко министром внутренних дел, до этого он был временно исполняющим обязанности руководителя министерства.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее постановление проголосовали 321 народный депутат. Представлял Клименко премьер-министр Украины, ранее предлагавший Раде назначить его главой МВД.

С октября 2017 года Клименко занимал должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины — начальника Департамента кадрового обеспечения, а с марта 2018 — стал заместителем Председателя Национальной полиции Украины.

С сентября 2019 стал председателем Национальной полиции Украины.

Уже с января 2023 года правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел после гибели руководства министерства в авиакатастрофе в Броварах.

Напомним, что 18 января руководство Министерства внутренних дел погибло в результате падения вертолета в Броварах.