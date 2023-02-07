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Рада назначила на должность министра внутренних дел Игоря Клименко

Рада назначила на должность министра внутренних дел Игоря Клименко
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Верховная Рада Украины официально назначила Игоря Клименко министром внутренних дел, до этого он был временно исполняющим обязанности руководителя министерства.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее постановление проголосовали 321 народный депутат. Представлял Клименко премьер-министр Украины, ранее предлагавший Раде назначить его главой МВД.

С октября 2017 года Клименко занимал должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины — начальника Департамента кадрового обеспечения, а с марта 2018 — стал заместителем Председателя Национальной полиции Украины.

С сентября 2019 стал председателем Национальной полиции Украины.

Уже с января 2023 года правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел после гибели руководства министерства в авиакатастрофе в Броварах.

Напомним, что 18 января руководство Министерства внутренних дел погибло в результате падения вертолета в Броварах.