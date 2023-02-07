Зеленский назначил руководителей трех ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля своими указами №65, №66, №67 назначил новых руководителей трех областных государственных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствует информация на сайте Президента Украины.

Так, глава государства назначил таких руководителей трех ОГА:

Днепропетровской области – Сергея Лысака (бывший начальник СБУ Днепропетровской области);

Запорожской области – Юрия Малашко (бывший и.о.главы Антитеррористического центра при СБУ);

Херсонской области – Александра Прокудина (бывший начальник ГУ Национальной полиции в Херсонской области).

Накануне правительство поддержало проекты указов Зеленского о назначении Лисака, Малашко и Прокудина на должности глав ОГА трех областей.

Напомним, что ранее правительство приняло ряд кадровых решений, а именно поддержало проекты указов Президента Украины об увольнении:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

Алексея Кулебу – Киевская ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА;

Александра Старуха – Запорожская ОВА.

Впоследствии произошли кадровые изменения в силовых структурах. Так, Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюкаа, а Игоря Клименко - на должность министра внутренних дел.