- Тип
- Обновлено
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский назначил руководителей трех ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля своими указами №65, №66, №67 назначил новых руководителей трех областных государственных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской.
Об этом свидетельствует информация на сайте Президента Украины.
Так, глава государства назначил таких руководителей трех ОГА:
- Днепропетровской области – Сергея Лысака (бывший начальник СБУ Днепропетровской области);
- Запорожской области – Юрия Малашко (бывший и.о.главы Антитеррористического центра при СБУ);
- Херсонской области – Александра Прокудина (бывший начальник ГУ Национальной полиции в Херсонской области).
Накануне правительство поддержало проекты указов Зеленского о назначении Лисака, Малашко и Прокудина на должности глав ОГА трех областей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что ранее правительство приняло ряд кадровых решений, а именно поддержало проекты указов Президента Украины об увольнении:
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА.
Впоследствии произошли кадровые изменения в силовых структурах. Так, Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюкаа, а Игоря Клименко - на должность министра внутренних дел.