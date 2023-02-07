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Зеленский назначил руководителей трех ОГА

Зеленский назначил руководителей трех ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля своими указами №65, №66, №67 назначил новых руководителей трех областных государственных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской.

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Об этом свидетельствует информация на сайте Президента Украины.

Так, глава государства назначил таких руководителей трех ОГА:

  • Днепропетровской области – Сергея Лысака (бывший начальник СБУ Днепропетровской области);
  • Запорожской области – Юрия Малашко (бывший и.о.главы Антитеррористического центра при СБУ);
  • Херсонской области – Александра Прокудина (бывший начальник ГУ Национальной полиции в Херсонской области).

Накануне правительство поддержало проекты указов Зеленского о назначении Лисака, Малашко и Прокудина на должности глав ОГА трех областей.

Напомним, что ранее правительство приняло ряд кадровых решений, а именно поддержало проекты указов Президента Украины об увольнении:

  • Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
  • Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
  • Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА;
  • Александра Старуха – Запорожская ОВА.

Впоследствии произошли кадровые изменения в силовых структурах. Так, Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюкаа, а Игоря Клименко - на должность министра внутренних дел.

Автор:
Вита Молодан