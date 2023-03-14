Гайдай звільнився з посади очільника Луганської ОВА, – нардеп

Очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звільнився з посади. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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За його словами, незабаром Гайдая призначать послом України в Казахстані.

Нагадаємо, що про можливість його призначення послом ЗМІ писали ще наприкінці січня. Він не підтверджував цю інформацію, але зазначав, що готовий працювати там, куди його направить президент України Володимир Зеленський.

Основним кандидатом на посаду голови Луганської ОВА називали заступника голови депутатської фракції "Слуга народу" Максима Ткаченка.

Сьогодні, 14 березня, в ЗМІ зʼявилася інформація, що Гайдай йде з посади і має оголосити про це рішення наступного дня. А на його місце Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.