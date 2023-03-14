На посаду очільника Луганської ОВА можуть призначити військового, – ЗМІ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай йде з посади і має оголосити про це рішення завтра, 15 березня. Про це повідомляє LB.ua із посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що його призначать послом до Казахстану. Країна має надати агреман на призначення нового посла після проведення позачергових парламентських виборів, які відбудуться 19 березня.

За даними співрозмовників видання, на місце Гайдая Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.

Нагадаємо, що про можливість призначення Сергія Гайдая послом у Казахстані ЗМІ писали ще наприкінці січня. Він не підтверджував цю інформацію, але зазначав, що готовий працювати там, куди його направить президент України Володимир Зеленський.

Основним кандидатом на посаду голови Луганської ОВА називали заступника голови депутатської фракції "Слуга народу" Максима Ткаченка.