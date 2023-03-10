На Луганщині ворог прикривається "живим щитом" з мирного населення, - Генштаб

У місті Рубіжне, що на Луганщині, російські окупанти використовують терористичний метод - прикриваються цивільним населенням. Після повномасштабного вторгнення РФ практика використання "живого щита" набула величезних масштабів.

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Про злочинну тактику російських військових йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах Рубіжного. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що російські загарбники обстріляли із мінометів місто Олешки у Херсонській області. Обстріл було здійснено, щоб дискредитувати Сили оборони України.

Крім того, у Генштабі уточнили кількість випущених по Україні ракет під час масованої атаки 9 березня. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищили наші захисники.

"Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права", - йдеться у зведенні.

Також протягом доби 9 березня ворог завдав 31 авіаційного удару. Було здійснено запуск 8 безпілотників типу "Шахед-136", половину з них приземлили українські сили ППО. 65 разів противник бив з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 9 березня російські війська вчинили масовану ракетну атаку по території України, вона стала найпотужнішою від початку року. За попередньою інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, країна-агресор РФ випустила по території України 81 ракету.

Для такої масованої атаки російська армія накопичувала сили майже місяць. За інформацією української розвідки, РФ має дефіцит високоточного ракетного озброєння.