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РФ наразі не використовує повітряний простір Білорусі для ударів по Україні, – Ігнат
Росія останнім часом не використовує повітряний простір Білорусі для атак по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального марафону 9 березня.
"З Білорусі мабуть кілька місяців тому були пуски "шахедів", по Дніпру вони йшли на Київщину, їх збивали. Зараз Білорусь, її повітряний простір не використовується. Навіть для тих самих ударів ракетами С-300, С-400. Тому сьогодні маємо запуски з Рязанської області, також зі східного, південного напрямку", – сказав Ігнат.
Крім того, він розповів, що санкції впливають на російське виробництво ракет.
"Чи можна ті ракети одразу взяти і виготовити у великій кількості? Звісно, що ні. Якби можна було їх виготовляти в достатній кількості, вони б (росіяни, – ред.) ними б били в кілька разів більше, ніж бʼють зараз. Весь стратегічний запас ракет, який в них був, вони кинули на війну з нашою енергетикою", – висловився представник Повітряних сил.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що вранці 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Через це в низці українських регіонів застосовували аварійні відключення електроенергії.