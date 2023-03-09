- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
РФ сейчас не использует воздушное пространство Беларуси для ударов по Украине, – Игнат
Россия сейчас не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального марафона 9 марта.
"Из Беларуси наверное несколько месяцев назад были пуски "шахедов", по Днепру они шли на Киевскую область, их сбивали. Сейчас Беларусь, ее воздушное пространство не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400. Поэтому сегодня имеем запуски из Рязанской области, также с восточного, южного направления", – сказал Игнат.
Кроме того, он рассказал, что санкции оказывают влияние на российское производство ракет.
"Можно ли эти ракеты сразу взять и изготовить в большом количестве? Конечно, что нет. Если бы можно было их изготавливать в достаточном количестве, они бы (россияне, – ред.) ими бы били в несколько раз больше, чем сейчас. Весь стратегический запас ракет, который у них был, они бросили на войну с нашей энергетикой", – высказался представитель Воздушных сил.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что утром 9 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого в ряде украинских регионов применяли аварийные отключения электроэнергии.