РФ сейчас не использует воздушное пространство Беларуси для ударов по Украине, – Игнат

Россия сейчас не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального марафона 9 марта.

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"Из Беларуси наверное несколько месяцев назад были пуски "шахедов", по Днепру они шли на Киевскую область, их сбивали. Сейчас Беларусь, ее воздушное пространство не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400. Поэтому сегодня имеем запуски из Рязанской области, также с восточного, южного направления", – сказал Игнат.

Кроме того, он рассказал, что санкции оказывают влияние на российское производство ракет.

"Можно ли эти ракеты сразу взять и изготовить в большом количестве? Конечно, что нет. Если бы можно было их изготавливать в достаточном количестве, они бы (россияне, – ред.) ими бы били в несколько раз больше, чем сейчас. Весь стратегический запас ракет, который у них был, они бросили на войну с нашей энергетикой", – высказался представитель Воздушных сил.

Напомним, что утром 9 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого в ряде украинских регионов применяли аварийные отключения электроэнергии.