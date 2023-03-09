- Тип
- Война Война
- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Россия нанесла ракетные удары по энергообъектам в семи областях Украины
Ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на 6:30 зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.
Об этом в Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Оккупанты попали по энергообъектам в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.
Он также считает, что россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы, учитывая, что в результате обстрелов повреждена последняя линия, обеспечивающая э/э ЗАЭС, а станция в настоящее время работает на дизельных генераторах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"И это на следующий день после переговоров с ООН по демилитаризации ЗАЭС", – отметил министр.
Напомним, в ночь на 9 марта в результате обстрелов ЗАЭС, ни один из шести блоков которой не работает уже несколько месяцев, потеряла возможность получать э/э из сети и перешла в очередной раз на дизель-генераторы.
Кроме того, из-за массированной ракетной атаки 9 марта в Киеве, Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях применяют аварийные отключения электроэнергии. Хотя в Украине до этого энергетике уже длительное время не применяли отключение э/э, удалось стабилизировать напряжение в сети.