Россия нанесла ракетные удары по энергообъектам в семи областях Украины

Ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на 6:30 зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.

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Об этом в Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Оккупанты попали по энергообъектам в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Он также считает, что россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы, учитывая, что в результате обстрелов повреждена последняя линия, обеспечивающая э/э ЗАЭС, а станция в настоящее время работает на дизельных генераторах.

"И это на следующий день после переговоров с ООН по демилитаризации ЗАЭС", – отметил министр.

Напомним, в ночь на 9 марта в результате обстрелов ЗАЭС, ни один из шести блоков которой не работает уже несколько месяцев, потеряла возможность получать э/э из сети и перешла в очередной раз на дизель-генераторы.

Кроме того, из-за массированной ракетной атаки 9 марта в Киеве, Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях применяют аварийные отключения электроэнергии. Хотя в Украине до этого энергетике уже длительное время не применяли отключение э/э, удалось стабилизировать напряжение в сети.