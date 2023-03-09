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В Киеве и пяти областях применяют аварийные отключения света - ДТЭК
Из-за массированной ракетной атаки 9 марта в Киеве, Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях применяются аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили пресс-службы ДТЭК регионов.
"Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", - говорится в сообщениях пресс-служб.
Именно в Киеве с утра 9 марта без света осталось около 15% потребителей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице", - говорится в сообщении мэра Виталия Кличко.
Он уточнил, что в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме.
Заметим, что в Украине энергетики уже длительное время не применяли отключение э/э, удалось стабилизировать напряжение в сети. Однако НЭК "Укрэнерго" предупреждала, что в случае массированного ракетного удара могут снова начать применять экстренные отключения света. В таком случае графики не действуют.
Напомним, 9 марта оккупанты нанесли ракетные удары по ряду регионов/городов Украины, в частности, и по Киеву.
Источник фото: ua.depositphotos.com