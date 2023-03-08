В Минэнерго назвали потребности для обеспечения стабильного функционирования электроэнергетики

Энергосистема Украины в последние недели не имеет дефицита мощности, однако все еще существует большая потребность в дополнительных поставках оборудования для обеспечения стабильного функционирования электроэнергетики.

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Об этом заявил заместитель министра энергетики по европейской интеграции Ярослав Демченков, пишет пресс-служба Минэнерго.

"Важно иметь запас оборудования на будущее. Ремонт и перестройка займет много времени. Мы особенно остро нуждаемся в высоковольтном оборудовании, в частности трансформаторах, распределительной газовой генерации и другом энергетическом оборудовании", - отметил он.

Демченков добавил, что энергетическая система Украины стала ключевой мишенью российского агрессора и подчеркнул, что уничтожение россиянами гражданской энергетической инфраструктуры является беспрецедентным нарушением международного права.

Напомним, с октября 2022 года российские военные прицельно избивали ракетами по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" был вынужден прибегнуть к аварийным и стабилизационным отключениям, а операторам системы распределения были доказаны лимиты. В феврале энергетикам удалось стабилизировать энергосистему, что позволило отказаться от практики стабилизационных отключений .