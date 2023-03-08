У Міненерго назвали потреби для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики

Енергосистема України протягом останніх тижнів не має дефіциту потужності, проте все ще існує велика потреба в додаткових поставках обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики.

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Про це заявив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, пише пресслужба Міненерго.

"Важливо мати запас обладнання на майбутнє. Ремонт і перебудова займе багато часу. Ми маємо особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні", - зазначив він.

Демченков додав, що енергетична система України стала ключовою мішенню російського агресора і наголосив, що знищення росіянами цивільної енергетичної інфраструктури є безпрецедентним порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року російські військові прицільно били ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Через це оператор системи передачі електроенергії "Укренерго" був змушений вдатися до аварійних та стабілізаційних відключень, а операторам системи розподілу були доведені ліміти. В лютому енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему, що дозволило відмовитися від практики стабілізаційних відключень.