Захватчики попали в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области

9 марта в результате массированного ракетного удара, осуществляемого страной-агрессором РФ, в Одесской области зафиксировано попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома.

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Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

"В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома", - отметил он.

По словам главы области, пострадавших среди гражданского населения нет.

В настоящее время в регионе действуют ограничения электроснабжения.

Кроме того, по результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет.