В Києві та п'ятьох областях застосовують аварійні відключення світла — ДТЕК

Через масовану ракетну атаку 9 березня в Києві, Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях застосовуються аварійні відключення електроенергії.

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Про це повідомили пресслужби ДТЕК регіонів.

"Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО", — йдеться в повідомленнях пресслужб.

Саме в Києві від ранку 9 березня без світла залишилися приблизно 15% споживачів.

"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці", - йдеться в повідомленні мера Віталія Кличка.

Він уточнив, що у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

Зауважимо, що в Україні енергетики вже тривалий час не застосовували відключення е/е, вдалося стабілізувати напругу в мережі. Однак НЕК "Укренерго" попереджав, що в разі масованого ракетного удару можуть знову почати застосовувати екстрені відключення світла. В такому разі графіки не діють.

Нагадаємо, 9 березня окупанти завдали ракетних ударів по ряду регіонів/міст України, зокрема, і по Києву.

Джерело фото: ua.depositphotos.com