Ракетная атака: в Киеве раздались взрывы, горят автомобили

Сегодня утром, 9 марта, во время массированной ракетной атаки, осуществляемой страной-агрессором РФ, в Киеве раздались взрывы.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Детальнее - впоследствии", - отметил он.

Кличко добавил, что из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей.

Также после ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме.

После семи часов утра в Киеве снова раздался взрыв.

"Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят автомобили во дворе одного из жилых домов", - сообщил Кличко.

По его словам, в результате атаки в Святошинском районе пострадали два человека.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. В столице тревога продолжалась около 7 часов. В течение этого времени рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от баражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе нашей ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается. В столице задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии", – сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

Отметим, первый мощный взрыв прогремел в Киеве в 5:50. Больше всего слышали его на левом берегу столицы.

По предварительной информации, речь идет о прилете. На месте попадание поднимается столб дыма и виден пожар.