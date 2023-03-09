Запорожская АЭС полностью обесточена: может произойти авария с радиационными последствиями, - Энергоатом

Сегодня, 9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате ракетных обстрелов российской оккупационной армии отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток", - говорится. в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что начался обратный отсчет времени.

"В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в это время может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, все находящиеся на подконтрольной Украине территории отечественные атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов.

По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

Из-за оккупации ЗАЭС и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

"Сейчас срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода рашистских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора - украинского Энергоатома, и восстановление условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта", - призвали в Энергоатоме".

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожская АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, ее дальнейшая демилитаризация и передача под контроль украинской компании являются приоритетными задачами для Украины и международного сообщества.