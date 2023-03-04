Пограничники рассказали, сколько российских военных находится на территории Беларуси

Ситуация на границе Украины с Беларусью остается контролируемой, однако врага не следует недооценивать. Число российских военнослужащих на территории Беларуси периодически меняется, но не превышает 9-10 тысяч.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Определенный период времени мы уже начали фиксировать, что те подразделения, которые заходили в последнее время на территорию РБ, прошли подготовку, часть из них уже начинает перемещаться на территорию России. Это такая практика, которая была и раньше. После завершения подготовки они снова вывозятся на территорию страны-агрессора и дальше усиливают российские группировки на востоке нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия", - отметил он.

По его словам, количество российских военных на территории Беларуси сейчас может уменьшаться или корректироваться, потому что после того, как все подразделения будут выведены на территорию России, скорее всего, туда зайдут новые для того, чтобы там с ними проводилась подготовка.

"На данный момент мы не фиксируем на теории Беларуси какой-то ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение на территорию нашей страны", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что Беларусь продолжает поддерживать Россию в этой войне против Украины, в частности, предоставляя свою территорию, свою инфраструктуру, воздушное пространство. На территории РБ находилось около 9 –10 тысяч российских военных. Это те подразделения, которые вовлечены в совместные учения или проходят подготовку на полигонах Беларуси.

"К счастью, ситуация остается полностью контролируемой по всей линии границы с Республикой Беларусь. Каких-то нестандартных ситуаций или перемещения военной техники и личного состава по ту сторону мы не отмечаем в последнее время", - сказал Демченко.

Однако он отметил, что врага не стоит недооценивать, тем более видно то давление, которое оказывает Россия на Беларусь, чтобы та присоединилась к агрессии полномасштабной.

"Поэтому мы должны быть готовы к развитию любой ситуации. Мы продолжаем укреплять как нашу границу по всей протяженности - от Волыни до Черниговской области, так укрепление происходит и в приграничье для того, чтобы все Силы обороны Украины имели возможности отразить любую атаку, которую враг, не дай бог, попытается повторно осуществить из направления Беларуси", – добавил спикер ГПСУ.

Напомним, возможность полноценного вовлечения Беларуси в войну России против Украины обсуждается уже давно. В частности, в июне 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что белорусские военные минируют лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах.

Осенью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыто заявил о том, что его государство участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Тогда он сказал, что белорусские военные якобы не вовлечены в боевые действия.