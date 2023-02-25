В Украине запретили пребывание в зоне 2 километров от границы с Беларусью и РФ: вводят спецразрешения

Верховная Рада расширила пограничную полосу вдоль границы с Россией и Беларусью до 2 километров и запретила свободный въезд в нее, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ там, не связанных с обороной или охраной самой границы.

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За принятие в целом соответствующего законопроекта №7475 на заседании 24 февраля проголосовало 310 депутатов из всех фракций и групп парламента. Ни один не был против и не воздержался.

Относительно остальной границы сохранена норма о ширине пограничной полосы в 30-50 метров от линии границы на суше или от берега украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

При этом предусмотрена выдача специальных разрешений - отдельно на въезд, пребывание, проживание, производство работ или пропуск в погранполосу. Ее в определенном Кабинетом министров порядке будет осуществлять соответствующий орган Государственной пограничной службы.

Разрешение будет предоставляться бесплатно в течение 10 рабочих дней с даты обращения. В нем должны быть указаны ФИО лица, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место жительства и средства связи, вид разрешения и срок его действия (для разрешений на въезд и производство работ), цель и правовые основания для получения разрешения.

Разрешение на проживание жителей местностей в пределах погранполосы будет предоставляться бессрочно, а на пребывание работников предприятий, учреждений и организаций – на один год.

Разрешение может быть признано недействительным, если:

- окажется, что при обращении были поданы ложные сведения или поддельные документы;

- человек в течение года до обращения привлекался к ответственности за незаконное пересечение границы, незаконную переправку лиц через границу, контрабанду или нарушение таможенных правил;

- человеку запрещен въезд в Украину или у него нет законных оснований для пребывания в Украине;

- человек более 90 дней отсутствовал по определенному месту жительства или сменил его;

- человек был уволен с предприятия, учреждения, организации в пограничной полосе;

- человек сам обратился за отменой разрешения;

- в интересах обеспечения национальной безопасности Украины, охраны общественного порядка, борьбы с организованной преступностью;

- в интересах обеспечения здравоохранения, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других людей в Украине.



Отказ в предоставлении разрешения можно будет обжаловать в течение 10 рабочих дней в органе Госпогранслужбы высшего уровня или в административном суде по месту нахождения соответствующего органа.

Кроме того, в законе о государственной границе вводится новая статья о прикрытии границы. Им определена совокупность мер, направленных на отражение вторжения или нападения на территорию Украины вооруженных сил иностранного государства или группы государств, обеспечение благоприятных условий для развертывания составляющих сил обороны и ведения ими военных (боевых) действий, а также для предотвращения перехода через границу диверсионно-разведывательных сил, вооруженных формирований иностранных государств или незаконных вооруженных формирований.

Прикрытие границы будет осуществляться подразделениями Вооруженных сил Украины и других военных формирований по решению главнокомандующего ВСУ путем построения обороны и ведения военных действий непосредственно в приграничной полосе или в контролируемых приграничных районах самостоятельно, совместно или во взаимодействии с другими госорганами, привлеченными органами управления ВСУ.

Новым законом прописано, что координация деятельности по защите государственной границы осуществляется Госпогранслужбой только в мирное время, а вот в пределах участков прикрытия границы - уже органом военного управления ВСУ. На участках ведения боевых действий координацию должно осуществлять соответствующее военное командование.

Также документ вводит в закон об исключительной (морской) экономической зоне Украины новую статью, позволяющую привлекать и подчинять соответствующим органам Госпогранслужбы подразделения ВСУ в случае реальной угрозы препятствования осуществлению Украиной суверенных прав в ее морской экономической зоне со стороны иностранного государства или группы государств для принятия безотлагательных мер или для усиления возможностей ГПСУ по стабилизации и нормализации обстановки.

Это также должно происходить по решению главнокомандующего ВСУ на основании предложений министра внутренних дел (ему сейчас подчинена ГПСУ), согласно заранее разработанному ГПСУ плану.

В свою очередь, к функциям Генерального штаба ВСУ отнесено участие в планировании пограничниками мер по усилению охраны границы, суверенных прав Украины в ее морской экономической зоне и организации привлечения армейских подразделений к этим мероприятиям.

В то же время определено, что в особый период соответствующим органам военного управления ВСУ могут подчиняться, а во время действия военного положения обязательно подчиняются определенные Генштабом органы ГПСУ, участвующие в прикрытии границы, ликвидации вооруженного конфликта на границе, международного вооруженного конфликта или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Другим нововведением является увеличение этим же законом штрафов для перевозчиков, осуществляющих международные перевозки за попытку проезда через границу пассажира без паспорта, визы или другого документа.

Ранее штраф составлял от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8,5-17 тысяч гривен) за каждого пассажира, но не более 20 тысяч НМДГ (340 тысяч гривен) за одну перевозку.

Теперь же размер установлен в 47 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года за каждого пассажира, но не более 600 таких прожиточных минимумов за одну перевозку, а за непредоставление или предоставление недостоверных данных регистрации пассажиров – в 50 прожиточных минимумов за каждую перевозку. С 1 января 2023 года один минимум составляет 2684 гривны, то есть речь идет о 126 тысячах гривен штрафа за человека.