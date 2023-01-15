Враг не пройдет: в Ровенской области заминирован весь пограничный периметр с Беларусью, - ОВА

Ровенщина готова отразить нападение врага со стороны Беларуси. Все 229 километров с Беларусью укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь региона.

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Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он отметил, что область каждый день готовится к обороне населенных пунктов Ровенской области.

"На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения. Противотанковые рвы. Все 229 общих километров с республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона. Если власти Беларуси разрешат им начать наступление", - подчеркнул Коваль.

Он отметил, что у местного населения боевое настроение.

"Считайте – это еще одна армия. Люди готовы защищать свою территорию. Исторически север Ровенщины – это край партизанской славы. Здесь всегда было сильное движение сопротивления. Их не смогла склонить ни фашистская Германия, ни советская власть. Здесь живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, обидеть их детей, жен и матерей", - отметил Коваль.

По его словам, местные жители каждый день, как добровольцы, приходят копать рвы против танков, помогают производить соответствующие ограждения и фортификационные сооружения.

"В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт из стороны Беларуси", - подчеркнул Коваль.

Глава области добавил, что Ровенщина готова отразить нападение врага со стороны Беларуси, сражаться и победить.

Отметим, ранее в Ровенской ОВА показали, как строят инженерные и фортификационные сооружения.

Кроме того, Украина строит стену на границе с Беларусью в Волынской области, а также работы ведутся в Житомирской области. В целом фортификационные сооружения возводят и обустраивают границу в регионах, граничащих с территорией России.

Напомним, что представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, но совместные военные учения России и Беларуси постоянно обостряют ее на этом направлении.