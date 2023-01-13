Военные учения в Беларуси не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев, - КМВА

Угроза повторного наступления оккупантов на Киев существует, пока продолжается война и мобилизация в России. Но в Киевской городской военной администрации не считают летно-тактические учения Беларуси и России, которые должны начаться 16 января, прямой угрозой.

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Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он отметил, что высшее военно-политическое руководство Украины не исключает попыток новой волны наступления врага. По разведывательным данным, для этого Россия готовит новую волну мобилизации, кроме того, 150 тыс. ранее мобилизованных уже проходят подготовку на полигонах.

Украина самостоятельно и с помощью партнеров постоянно мониторит ситуацию на фронтах и подготовку России к вероятному повторному наступлению.

Между тем, 16 января на территории Беларуси должны начаться совместные лётно-тактические учения белорусских и российских военных. Но эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице.

"Я хочу вам сказать, что у нас каждый месяц 2022 года и начало 2023 – решающий месяц. Мы еще с февраля 2022 года выстояли, выдержали, остановили, отвергли. Угрозу не снимаем пока идет война и пока знаем, что прогнозируют новую очередь мобилизации в России.", - отметил Попко.

По его словам, пока угроза повторного наступления оккупантов на столицу не снята.

"В Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующими военными руководителями проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предупреждения в действиях агрессора", - отметил глава КМВА.

Он не связывает эти учения воздушных сил, которые будут на территории Беларуси с массовыми ракетными ударами.

"Мы можем их ожидать в любое время. Создаем благодаря воздушным силам и другим силам противовоздушной обороны соответствующую эшелонированную систему, чтобы можно было не допустить критических повреждений объектов инфраструктуры", - подчеркнул Попко.

Как сообщили в разведке Британии, большое количество российских войск, находящихся сейчас в Беларуси, не представляют военной угрозы для Украины, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

Отметим, как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, но совместные военные учения России и Беларуси постоянно обостряют ее на этом направлении.