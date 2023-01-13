Військові навчання у Білорусі не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ, - КМВА

Загроза повторного наступу окупантів на Київ існує поки триває війна і мобілізація в Росії. Але у Київській міській військовій адміністрації не вважають льотно-тактичні навчання Білорусі та Росії, які мають розпочатися 16 січня, прямою загрозою.

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Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зауважив, що вище військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу ворога. За розвідувальними даними, для цього Росія готує нову хвилю мобілізації, крім того 150 тис. раніше мобілізованих вже проходять підготовку на полігонах.

Україна самостійно і за допомогою партнерів постійно моніторить ситуацію на фронтах і підготовки Росії до ймовірного повторного наступу.

Тим часом, 16 січня на території Білорусі мають розпочатися спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових. Але ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці,

"Я хочу вам сказати, що в нас кожен місяць 2022 року і початок 2023 – вирішальний місяць. Ми ще з лютого 2022 року вистояли, витримали, зупинили, відкинули. Загрозу не знімаємо поки триває війна і поки знаємо, що прогнозують нову чергу мобілізації в Росії.", - зазначив Попко.

За його словами, поки загроза повторного наступу окупантів на столицю не знята.

"В Білорусі безперервно проводяться спільні навчання угруповання білоруської армії та армії РФ, але відповідними керівниками військовими проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора", - зауважив очільник КМВА.

Він не пов’язує ці навчання повітряних сил, які будуть на території Білорусі з масовими ракетними ударами.

"Ми можемо їх очікувати будь-коли. Створюємо завдяки повітряним силам та іншим силам протиповітряної оборони відповідну ешелоновану систему, щоб можна було не допустити критичних пошкоджень об’єктів інфраструктури", - підкреслив Попко.

Як повідомили у розвідці Британії, велика кількість російських військ, які перебувають зараз в Білорусі, не становлять військової загрози для України, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.

Зазначимо, як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, але спільні військові навчання Росії та Білорусі постійно загострюють її на цьому напрямку.