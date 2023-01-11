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У розвідці Британії розповіли, навіщо РФ перекидає додаткову авіацію та військових до Білорусі
Велика кількість російських військ, які перебувають зараз в Білорусі, не становлять військової загрози для України, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Там зазначають, що станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття до Білорусі 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52.
На деяких літаках, які приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом були позначки "Z".Підписуйтесь на наш Telegram канал
28 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення в країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року спільних російсько-білоруських тактичних льотно-тактичних навчань.
"Нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України", – зазначають у розвідці.
Там підкреслюють, що незважаючи на те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань.
"Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою", – резюмують у розвідці Британії.
Зазначимо, як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, але спільні військові навчання Росії та Білорусі постійно загострюють її на цьому напрямку.
Прикордонники поки не фіксують переміщення російської техніки та особового складу у Білорусі до кордонів з Україною, але Росія перекидає окупантів з білоруської території на схід України.