В разведке Британии рассказали, зачем РФ перебрасывает дополнительную авиацию и военных в Беларусь

Большое количество российских войск, которые сейчас находятся в Беларуси, не представляют военной угрозы для Украины, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Там отмечают, что на 8 января авиакорректировщики зафиксировали прибытие в Беларусь 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52.

На некоторых самолетах, приземлившихся на авиабазе в Мачулищах под Минском, были отметки "Z".

28 января министерство обороны Беларуси объявило о проведении в стране с 16 января по 1 февраля 2023 года совместных российско-белорусских тактических летно-тактических учений.

"Новое размещение российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины", – отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что, несмотря на то, что Россия удерживает в Беларуси большое количество сил, они в основном вовлечены в учения.

"Вряд ли они станут надежной наступательной силой", – резюмируют в разведке Британии.

Отметим, как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, но совместные военные учения России и Беларуси постоянно обостряют ее на этом направлении.

Пограничники пока не фиксируют перемещение российской техники и личного состава в Беларуси к границам с Украиной, но Россия перебрасывает оккупантов с белорусской территории на восток Украины.