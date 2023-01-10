Росія перекидає сили з Білорусі на схід України - прикордонники

Прикордонники поки не фіксують переміщення російської техніки та особового складу у Білорусі до кордонів з Україною, але Росія перекидає окупантів з білоруської території на схід України.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Поряд нашого кордону ми не відмічаємо, щоб відбувалося якесь переміщення техніки або особового складу чи то підрозділів РФ чи Білорусі. Але звісно нагнітання продовжується, тому що Росія та Білорусь постійно проводять свої спільні навчання між військовими підрозділами", - зазначив він.

За його словами, відбувається перекидання чергових сил Росії на територію Білорусі.

"Зараз вони анонсують їх навчання авіаційної компоненти. В той же час, ті сили РФ, які знаходилися до цього на території Білорусі і проходили підготовку, їх потихеньку Росія перекидає на схід нашої країни, щоб посилити своє угрупування", - додав він.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, але спільні військові навчання Росії та Білорусі постійно загострюють її на цьому напрямку.