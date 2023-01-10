Россия перебрасывает силы из Беларуси на восток Украины – пограничники

Пограничники пока не фиксируют перемещение российской техники и личного состава в Беларуси к границе с Украиной, но Россия перебрасывает оккупантов с белорусской территории на восток Украины.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Рядом с нашей границей мы не отмечаем, чтобы происходило какое-то перемещение техники или личного состава или подразделений РФ или Беларуси. Но конечно нагнетание продолжается, потому что Россия и Беларусь постоянно проводят свои совместные учения между военными подразделениями", - отметил он.

По его словам, происходит переброска дежурных сил России на территорию Беларуси.

"Сейчас они анонсируют их учения авиационной компоненты. В то же время те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, их потихоньку Россия перебрасывает на восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку", - добавил он.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, но совместные военные учения России и Беларуси постоянно обостряют ее на этом направлении.