Ворог не пройде: на Рівненщині замінований весь прикордонний периметр з Білоруссю, - ОВА

Рівненщина готова відбити напад ворога з боку Білорусі. Усі 229 спільних кілометрів із Білоруссю зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб регіону.

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Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Він зазначив, що область щодня готується до оборони населених пунктів Рівненщини.

"На півночі активно будуємо інженерні та фортифікаційні споруди. Протитанкові рови. Усі 229 спільних кілометрів із республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону. Якщо влада Білорусі дозволить їм розпочати наступ", - підкреслив Коваль.

Він наголосив, що у місцевого населення бойовий настрій.

"Вважайте – це ще одна армія. Люди готові захищати свою територію. Історично північ Рівненщини – це край партизанської слави. Тут завжди був сильний рух опору. Їх не змогла схилити ні фашистська Німеччина, ні все забороняюча і контролююча радянська влада. Тут живуть люди, які нікому не дозволять прийти до їхніх будинків, образити їхніх дітей, дружин та матерів", - зауважив Коваль.

За його словами, місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди.

"В нашому регіоні весь прикордонний периметр заміновано. До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі", - підкреслив Коваль.

Очільник області додав, що Рівненщина готова відбити напад ворога з боку Білорусі, битися і перемогати.

Раніше в Рівненскій ОВА показали, як будують інженерні та фортифікаційні споруди.

Крім того, Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю у Волинській області, також роботи ведуться у Житомирській області. Загалом, фортифікаційні споруди зводять та облаштовують кордон в регіонах, які межують з територією Росії.

Нагадаємо, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, але спільні військові навчання Росії та Білорусі постійно загострюють її на цьому напрямку.