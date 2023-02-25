В Україні заборонили перебування в зоні 2 кілометрів від кордону з Білоруссю та РФ: вводять спецдозволи

Верховна Рада розширила прикордонну смугу вздовж кордону з Росією та Білоруссю до 2 кілометрів та заборонила до неї вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, які не пов’язані з обороною чи охороною самого кордону.

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За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7475 на засіданні 24 лютого проголосувало 310 депутатів з усіх фракцій та груп парламенту. Жоден не був проти та не утримався.

Щодо решти кордону збережено норму про ширину прикордонної смуги у 30-50 метрів від лінії кордону на суші чи від берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.

При цьому передбачено видачу спеціальних дозволів - окремо на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск у прикордонну смугу. Її у визначеному Кабінетом міністрів порядку буде здійснювати відповідний орган Державної прикордонної служби.

Дозвіл буде надаватися безкоштовно протягом 10 робочиї днів з дати звернення. У ньому мають бути зазначені ПІБ особи, реквізити документа, що посвідчує її особу, місце проживання та засоби зв’язку, вид дозволу та строк його дії (для дозволів на в’їзд і провадження робіт), мета та правові підстави для отримання дозволу.

Дозвіл на проживання жителів місцевостей у межах прикордонної смуги буде надаватися безстроково, а на перебування працівників підприємств, установ, організацій - на один рік.

Дозвіл може бути визнаний недійсним, якщо:

- виявиться, що при зверненні було надано неправдиві відомості або підроблені документи;

- людина протягом року до звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання кордону, незаконне переправлення осіб через кордон, контрабанду або порушення митних правил;

- людині заборонено в’їзд в Україну чи вона не має законних підстав для перебування в Україні;

- людина понад 90 днів була відсутня за визначеним місцем проживання або змінила його;

- людина звільнена з підприємства, установи, організації у прикордонній смузі;

- людина сама звернулася за його скасуванням;

- в інтересах забезпечення національної безпеки України, охорони громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю;

- в інтересах забезпечення охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших людей в Україні.



Відмову в наданні дозволу можна буде оскаржити протягом 10 робочих днів в органі Держприкордслужби вищого рівня або в адміністративному суді за місцем розташування відповідного органу.

Крім цього, у законі про державний кордон вводиться нова стаття про прикриття кордону. Ним визначено сукупність заходів, спрямованих на відбиття вторгнення або нападу на територію України збройних сил іноземної держави або групи держав, забезпечення сприятливих умов для розгортання складових сил оборони і ведення ними воєнних (бойових) дій, а також для запобігання переходу через кордон диверсійнорозвідувальних сил, збройних формувань іноземних держав або незаконних збройних формувань.

Прикриття кордону здійснюватиметься підрозділами Збройних сил України та інших військових формувань за рішенням головнокомандувача ЗСУ шляхом побудови оборони і ведення воєнних дій безпосередньо в прикордонній смузі або в контрольованих прикордонних районах самостійно, спільно або у взаємодії з іншими держорганами, залученими органами управління ЗСУ.

Новим законом прописано, що координація діяльності із захисту державного кордону здійснюється Держприкордонслужбою лише у мирний час, а от у межах ділянок прикриття кордону - вже органом військового управління ЗСУ. На ділянках ведення бойових дій координацію має здійснювати вже відповідне військове командування.

Також документ вводить у закон про виключну (морську) економічну зону України нову статтю, яка дозволяє залучати та підпорядковувати відповідним органам Держприкордонслужби підрозділи ЗСУ у разі реальної загрози перешкоджання здійсненню Україною суверенних прав у її морській економічній зоні з боку іноземної держави або групи держав для вжиття невідкладних заходів або для посилення спроможностей ДПСУ щодо стабілізації та нормалізації обстановки.

Це також має відбуватися за рішенням головнокомандувача ЗСУ на підставі пропозицій міністра внутрішніх справ (йому нині підпорядкована ДПСУ), відповідно до завчасно розробленого ДПСУ плану.

В свою чергу, до функцій Генерального штабу ЗСУ віднесено участь у плануванні прикордонниками заходів з посилення охорони кордону, суверенних прав України в її морській економічній зоні та організацію залучення армійських підрозділів до цих заходів.

Натомість визначено, що в особливий період відповідним органам військового управління ЗСУ можуть підпорядковуватися, а під час дії воєнного стану – обов'язково підпорядковуються визначені Генштабом органи ДПСУ, які беруть участь у прикритті кордону, ліквідації збройного конфлікту на кордоні, міжнародного збройного конфлікту чи відсічі збройній агресії проти України.

Іншим нововведенням є також збільшення цим же законом штрафів для перевізників, що здійснюють міжнародні перевезення за спробу проїзду через кордон пасажира без паспорту, візи чи іншого необхідного документу.

Раніше штраф складав від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5-17 тисяч гривень) за кожного пасажира, але не більше 20 тисяч НМДГ (340 тисяч гривень) за одне перевезення.

Тепер же розмір встановлено у 47 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року за кожного пасажира, але не більше 600 таких прожиткових мінімумів за одне перевезення, а за ненадання або надання недостовірних даних реєстрації пасажирів – у 50 прожиткових мінімумів за кожне перевезення. З 1 січня 2023 року один мінімум становить 2684 гривні, тобто йдеться про 126 тисяч гривень штрафу за людину.