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Прикордонники можуть почати надавати Пенсійному фонду інформацію про перетин кордону пенсіонерами
Кабінет міністрів України запропонував зобов'язати Державну прикордонну службу (ДПС) надавати Пенсійному фонду (ПФУ) інформацію про осіб, які перетинали державний кордон, а також в'їжджали на тимчасово окуповану територію або виїжджали з неї.
Уряд зареєстрував відповідний законопроєкт №9004 у Верховній Раді 8 лютого. Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.
Представник уряду у Раді Тарас Мельничук повідомив, що ДПС може почати надавати ПФУ інформацію про перетин кордону реципієнтів фонду (пенсіонерів). За його словами, метою документу є надання ПФУ доступу до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи з контролю осіб, транспортних засобів і вантажів, які перетинають держкордон.
"Проектом закону пропонується передбачити таке: Державна прикордонна служба України зобов'язується надавати Пенсійному фонду України для реалізації його повноважень у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування відомості про реципієнтів, які перетинали державний кордон України або в'їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України -виїзду", — резюмував він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, ще в березні 2022 року Кабінет міністрів спростив процедуру перетину кордону для окремих категорій людей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують, а також посилив контроль за виїздом дітей з уразливих категорій.
Водночас в Україні зберігається заборона на виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон. Зауважимо, що працівники ряду сфер, наприклад поліції, можуть виходити на пенсію у віці 45 років.