Уряд формалізував дозвіл чиновницям відвідувати своїх дітей, вивезених за кордон

Кабінет міністрів дозволив безперешкодний виїзд з України чиновниць та одиноких чиновників, які мають неповнолітніх дітей за кордоном. Відповідні зміни до правил перетинання кордону громадянами України уряд вніс на засідання 10 лютого, повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Передбачено можливість пропуску за наявності відповідних підтвердних документів жінки (у тому числі тієї, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів) та/або чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері) із числа чиновників.

Якщо вони мають або виховують дитину/дітей віком до 18 років, вони зможуть виїжджати з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду з України.

В іншому ж випадку, нагадаємо, чиновники під час воєнного стану мають мають право перетинати кордон лише на підставі рішень про службові відрядження. Таке рішення уряд прийняв після відповідного доручення Ради національної безпеки та оборони від 23 січня.

Під чиновниками мається на увазі, зокрема, керівництво міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Офісу президента, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Національного банку України, місцевих адміністрацій, держсекретарі міністерств, члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії, депутати Верховної Ради та місцевих рад.

Зазначимо при цьому, що 4 лютого на Facebook-сторінці Кабміну з'явилося повідомлення, що той нібито вже ухвалив рішення про дозвіл пропускати вказану категорію осіб через кордон лише за підтвердними документами, хоча зазначеною постановою уряду від 27 січня передбачено, що це може відбуватися лише "у виняткових випадках".

Повідомлялося, що для виїзду чиновниці чи одинокого чиновника до дітей в базі Держприкордонслужби має бути відмітка про перетин дитиною українського кордону. У разі відсутності такої відмітки потрібно мати довідку про перебування дитини на консульському обліку в іншій країні.