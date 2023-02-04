Чиновниці можуть безперешкодно відвідувати своїх дітей, вивезених за кордон - Кабмін

В Кабінеті міністрів заявляють, що нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування передбачають безперешкодність виїзду з України для жінок-посадовиць для відвідування своїх дітей, які перебувають за кордоном.

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Як зазначається у повідомленні на сторінці уряду в Facebook, чиновниці, які мають неповнолітніх дітей, можуть перетинати кордон за наявності свідоцтва про народження чи його завіреної копії чи іншого документу, що засвідчує наявність у жінки неповнолітньої дитини.

При цьому в базі Держприкордонслужби має бути відмітка про перетин дитиною українського кордону. У разі відсутності такої відмітки потрібно мати довідку про перебування дитини на консульському обліку в іншій країні.

Також перетинати кордон жінка-посадовиця може безпосередньо разом з дитиною. Інших документів для виїзду цієї категорії громадянок за кордон пред'являти не потрібно.

Зазначимо при цьому, що згідно з постановою уряду №69 від 27 січня, пропуск через кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, з числа чиновників, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), при виїзді за межі України з метою відвідування таких дітей або для супроводження таких дітей для виїзду здійснюється за наявності відповідних підтвердних документів, але лише "у виняткових випадках".

Загалом же посадовці, до яких віднесені й депутати, відтепер можуть виїжджати з України лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Такі зміни до порядку перетину кордону Кабмін вніс після відповідного доручення Ради національної безпеки та оборони від 23 січня.