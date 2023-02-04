Чиновницы могут беспрепятственно посещать своих детей, вывезенных за границу - Кабмин

В Кабинете министров заявляют, что новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусматривают беспрепятственность выезда из Украины для женщин-должностных лиц для посещения своих детей, находящихся за границей.

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Как отмечается в сообщении на странице правительства в Facebook, чиновницы, имеющие несовершеннолетних детей, могут пересекать границу при наличии свидетельства о рождении или его заверенной копии или иного документа, удостоверяющего наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка.

При этом в базе Госпогранслужбы должна быть отметка о пересечении ребенком украинской границы. В случае отсутствия такой отметки нужно иметь справку о пребывании ребенка на консульском учете в другой стране.

Также пересекать границу женщина-чиновник может непосредственно вместе с ребенком. Других документов для выезда этой категории гражданок за границу предъявлять не нужно.

Отметим при этом, что согласно постановлению правительства №69 от 27 января, пропуск через границу женщины и/или мужчины, который является одиноким отцом, из числа чиновников, имеющих ребенка/детей до 18 лет (включительно), при выезде за пределы Украины для посещения таких детей или для сопровождения таких детей для выезда осуществляется при наличии соответствующих подтверждающих документов, но только "в исключительных случаях".

В целом же чиновники, к которым отнесены и депутаты, теперь могут выезжать из Украины только на основании соответствующих решений о служебных командировках. Такие изменения в порядок пересечения границы Кабмин внес после соответствующего поручения Совета национальной безопасности и обороны от 23 января.