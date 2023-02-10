Кабмин формализовал разрешение чиновницам посещать своих детей, вывезенных за границу

Кабинет министров разрешил беспрепятственный выезд из Украины чиновниц и одиноких чиновников, имеющих несовершеннолетних детей за границей. Соответствующие изменения в правила пересечения границы граждан Украины правительство внесло на заседание 10 февраля, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Предусмотрена возможность пропуска при наличии соответствующих подтверждающих документов женщины (в том числе являющейся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей) и/или мужчины, являющегося одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери) из числа чиновников.

Если они имеют или воспитывают ребенка/детей до 18 лет, они смогут выезжать с целью посещения таких детей, которые находятся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда из Украины.

В противном же случае, напомним, чиновники во время военного положения имеют право пересекать границу только на основании решений о служебных командировках. Такое решение правительство приняло после соответствующего поручения Совета национальной безопасности и обороны от 23 января.

Под чиновниками подразумевается, в частности, руководство министерств и других центральных органов исполнительной власти, Офиса президента, Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины, местных администраций, госсекретари министерств, члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, депутаты Верховной Рады и местных советов.

Отметим при этом, что 4 февраля на Facebook-странице Кабмина появилось сообщение о том, что тот якобы уже принял решение о разрешении пропускать указанную категорию лиц через границу только по подтверждающим документам, хотя указанным постановлением правительства от 27 января предусмотрено, что это может происходить лишь "в исключительных случаях".

Сообщалось, что для выезда чиновницы или одинокого чиновника к детям в базе Госпогранслужбы должна быть отметка о пересечении ребенком украинской границы. В случае отсутствия такой отметки нужно иметь справку о пребывании ребенка на консульском учете в другой стране.