Прикордонники розповіли, скільки російських військових знаходиться на території Білорусі

Ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається контрольованою, проте ворога не потрібно недооцінювати. Кількість російських військовослужбовців на території Білорусі періодично змінюється, але не перевищує 9-10 тисяч.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Певний період часу ми вже почали фіксувати, що ті підрозділи, які заходили останнім часом на територію РБ, пройшли підготовку, частина з них починає вже переміщуватися на територію Росії. Це така практика, яка була і раніше. Після завершення підготовки вони знову вивозяться на територію країни-агресора і надалі посилюють російські угрупування на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії", - зазначив він.

За його словами, кількість російських військових на території Білорусі зараз може зменшуватися або коригуватися, бо після того, як підрозділи всі будуть виведені на територію Росії, скоріше за все, туди зайдуть нові для того, щоб там із ними проводилася підготовка.

"На цей час ми не фіксуємо на теорії Білорусі якогось ударного угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію нашої країни", – наголосив Демченко.

Він додав, що Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні проти України, зокрема, надаючи свою територію, свою інфраструктуру, повітряний простір. На території РБ перебувало близько 9 –10 тисяч російських військових. Це ті підрозділи, які залучені до спільних навчань або ж які проходять підготовку на полігонах Білорусі.

"На щастя, ситуація залишається повністю контрольованою по всій лінії кордону з Республікою Білорусь. Якихось нестандартних ситуацій або ж переміщення військової техніки та особового складу по той бік ми не відмічаємо останнім часом", – сказав Демченко.

Однак, він зауважив, що ворога не варто недооцінювати, тим більше видно той тиск, який здійснює Росія на Білорусь, щоб та долучилася повномасштабної до агресії.

"Тому ми маємо бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. Ми продовжуємо укріплювати як наш кордон по всій протяжності – від Волині до Чернігівської області, так і укріплення відбувається у прикордонні для того, щоб всі Сили оборони України мали можливості відбити будь-яку атаку, яку ворог, не дай боже, спробує повторно здійснити із напрямку Білорусі", – додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, можливість повноцінного залучення Білорусі у війну Росії проти України обговорюється вже давно. Зокрема, в червні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що білоруські військові мінують лісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.

Восени самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді він сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.