В Луганской области враг прикрывается "живым щитом" из мирного населения, - Генштаб

В городе Рубежное Луганской области российские оккупанты используют террористический метод - прикрываются гражданским населением. После полномасштабного вторжения РФ практика использования "живого щита" приобрела огромные масштабы.

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О преступной тактике российских военных говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Враг размещает личный состав в жилых кварталах Рубежного. Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что российские захватчики обстреляли из минометов Олешки в Херсонской области. Обстрел был осуществлен, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины.

Кроме того, в Генштабе уточнили количество выпущенных по Украине ракет во время массированной атаки 9 марта. Всего за прошедшие сутки противник осуществил пуск 95 ракет разного базирования. 34 ракеты уничтожили наши защитники.

"В минувшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права", – говорится в сводке.

Также в течение суток 9 марта враг нанес 31 авиационный удар. Был запуск 8 беспилотников типа "Шахед-136", половину из них приземлили украинские силы ПВО. 65 раз противник бил из реактивных систем залпового огня.

Напомним, 9 марта российские войска совершили массированную ракетную атаку по территории Украины, она стала самой мощной с начала года. По предварительной информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, страна-агрессор РФ выпустила по территории Украины 81 ракету.

Для такой массированной атаки российская армия накапливала силы почти месяц. По информации украинской разведки, у РФ есть дефицит высокоточного ракетного вооружения.