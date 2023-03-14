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На должность главы Луганской ОВА могут назначить военного, – СМИ
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уходит с должности и может объявить об этом решении завтра, 15 марта. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что его назначат послом в Казахстан. Страна должна предоставить агреман на назначение нового посла после проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 19 марта.
По данным собеседников издания, на место Гайдая Офис президента рассматривает несколько кандидатур среди военных.
Напомним, что о возможности назначения Сергея Гайдая послом в Казахстане СМИ писали еще в конце января. Он не подтверждал эту информацию, но отмечал, что готов работать там, куда его направит президент Украины Владимир Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Основным кандидатом на должность главы Луганской ОВА называли заместителя председателя депутатской фракции "Слуга народа" Максима Ткаченко.