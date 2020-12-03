Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой областной администрации Сергея Гамалия. Об этом говорится в указе главы государства №535 от 3 декабря.

Как сообщает пресс-служба президента, в своем офисе он встретился с Гамалием и вручил ему служебное удостоверение, пожелал показать на новой должности высокий результат.

Гамалий родился в 1979 году в Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году — Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер).

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С 2005 по 2007 год Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского горсовета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.

Гамалий является владельцем ООО "Делиция", занимающегося ресторанной деятельностью и предоставлением услуг мобильного питания.

Напомним, 24 ноября Зеленский уволил с должности главы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета "согласно поданному им заявлению".